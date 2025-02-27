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Дуэйн Уэйд: «Пэт Райли убрал печенье Леброна с самолета. Это было первым звонком»

Дуэйн Уэйд поделился историей времен «Майами».

Легенда «Хит» Дуэйн Уэйд рассказал, как президент команды Пэт Райли перегибал с контролем над игроками клуба.

«Тогда я впервые подумал, что Леброн может уйти. Ни в коем случае не стоит покушаться на печенье Леброна. Он обожает шоколадное печенье и мороженое. И на самолет садится с двумя сумками: в одной – печенье, в другой – еда, приготовленная специально для него его шефом. Вот мы садимся на самолет, начинаем играть в карты, и в какой-то момент Леброн всегда говорил: «Эй, принесите мне мое печенье». И тут однажды им пришлось подойти и шепнуть ему на ухо, что на самолете больше не осталось печенья. Леброн оттолкнул стол с картами и умолк… и больше в карты он не играл.

Все дело в тотальном контроле. У нас была команда, которая четыре раза подряд выходила в финальную серию – нас не нужно было так плотно контролировать. И мне показалось, что Райли зашел слишком далеко. Это взрослый человек, не надо отбирать у него печенье. И это только кажется несущественным, но когда ты на самолете, тебе хочется того, что тебе помогает легче переносить полеты. Мне нужно то, благодаря чему я чувствую себя комфортно. Когда Райли злится, то отнимает такие вещи», – сказал Уэйд.

Леброн Джеймс покинул «Майами» в 2014 году, завоевав с командой два чемпионских титула (2012, 2013).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Fadeaway World
logoПэт Райли
logoМайами
logoНБА
logoДуэйн Уэйд
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