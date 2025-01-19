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Источник из «Хит»: «Мы позволили Батлеру больше, чем позволяли Леброну, Дуэйду или Моурнингу»

«Хит» дали Джимми Батлеру больше власти, чем любой другой легенде клуба.

«Мы позволили Джимми больше, чем когда-либо позволяли Леброну Джеймсу, Дуэйну Уэйду или Алонзо Моурнингу»,- сказал источник из «Хит».

Батлер был отстранен клубом на семь матчей за поведение, наносящее вред команде. По истечении отстранения лидер «Майами» вернулся в стартовый состав в пятницу в проигранной домашней встрече с «Денвером» (113:133).

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
logoДжимми Батлер
logoЛеброн Джеймс
Алонзо Моурнинг
logoМайами
logoНБА
logoДуэйн Уэйд
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