Источник из «Хит»: «Мы позволили Батлеру больше, чем позволяли Леброну, Дуэйду или Моурнингу»

«Хит» дали Джимми Батлеру больше власти, чем любой другой легенде клуба.

«Мы позволили Джимми больше, чем когда-либо позволяли Леброну Джеймсу , Дуэйну Уэйду или Алонзо Моурнингу »,- сказал источник из «Хит».

Батлер был отстранен клубом на семь матчей за поведение, наносящее вред команде. По истечении отстранения лидер «Майами » вернулся в стартовый состав в пятницу в проигранной домашней встрече с «Денвером» (113:133).