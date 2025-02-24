40 очков и 11 передач Тайлера Хирро не спасли «Майами» от поражения в матче с «Милуоки»
Тайлер Хирро оформил дабл-дабл в матче с «Бакс».
Защитник «Хит» набрал 40 очков, 7 подборов и 11 передач, что не спасло его команду от поражения со счетом 113:120.
За 40 минут Хирро реализовал 12 из 27 с игры.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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