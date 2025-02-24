40 очков и 11 передач Тайлера Хирро не спасли «Майами» от поражения в матче с «Милуоки»

Тайлер Хирро оформил дабл-дабл в матче с «Бакс».

Защитник «Хит» набрал 40 очков, 7 подборов и 11 передач, что не спасло его команду от поражения со счетом 113:120.

За 40 минут Хирро реализовал 12 из 27 с игры.