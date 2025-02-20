Вассилис Спанулис об участии Янниса Адетокумбо в Евробаскете: «Он очень мотивирован»

Вассилис Спанулис подтвердил участие Янниса Адетокумбо в Евробаскете.

«Дело в том, что мы вместе создали прошлым летом, в связях со мной и другими игроками нашей сборной.

Ему очень понравился нашу путь на Олимпиаду и участие в ней. Он действительно хочет и очень мотивирован сыграть за нас этим летом», – поделился главный тренер сборной Греции.

Греция еще не обеспечила себе участие в основной части турнира.