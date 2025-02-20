«Чикаго» отчислит форварда Адаму Саного
Адама Саного покинет «Буллз».
Форвард (23 года, 206 см) подписал второй двусторонний контракт с клубом в межсезонье и набирал 2 очка и 1,5 подбора за 5,3 минуты в среднем в 4 матчах в этом розыгрыше чемпионата.
«Чикаго» принял решение отчислить игрока, получившего травму колена, которая вывела его из строя на месяц.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Криса Хэйнса
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