«Чикаго» отчислит форварда Адаму Саного

Адама Саного покинет «Буллз».

Форвард (23 года, 206 см) подписал второй двусторонний контракт с клубом в межсезонье и набирал 2 очка и 1,5 подбора за 5,3 минуты в среднем в 4 матчах в этом розыгрыше чемпионата.

«Чикаго » принял решение отчислить игрока, получившего травму колена, которая вывела его из строя на месяц.