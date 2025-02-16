Энтони Эдвардс о следующем лице НБА: «Для этого у них есть Вембаньяма»
Энтони Эдвардс прокомментировал свое место в лиге.
Звездного защитника «Миннесоты» многие сравнивали с Майклом Джорданом и считали будущим лицом НБА после успешного выступления в плей-офф в прошлом сезоне.
23-летний баскетболист ответил на вопрос, считает ли он себя главным кандидатом на этот статус.
«Наверное, нет.
Для этого у них есть Вембаньяма», – заключил Эдвардс на пресс-конференции.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Дэйва Макменамина
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