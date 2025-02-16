Энтони Эдвардс о следующем лице НБА: «Для этого у них есть Вембаньяма»

Энтони Эдвардс прокомментировал свое место в лиге.

Звездного защитника «Миннесоты» многие сравнивали с Майклом Джорданом и считали будущим лицом НБА после успешного выступления в плей-офф в прошлом сезоне.

23-летний баскетболист ответил на вопрос, считает ли он себя главным кандидатом на этот статус.

«Наверное, нет.

Для этого у них есть Вембаньяма», – заключил Эдвардс на пресс-конференции.