Кубок Греции. Финал. «Панатинаикос» снова сыграет с «Олимпиакосом»

Сегодня пройдет финал Кубка Греции.

В матче принципиальных соперников снова сойдутся «Панатинаикос» и «Олимпиакос».

«Олимпиакос» выиграл последние 3 розыгрыша турнира.

Кубок Греции

Финал

Панатинаикос – Олимпиакос

16 февраля . 21.15

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.