Кубок Греции. Финал. «Панатинаикос» снова сыграет с «Олимпиакосом»
Сегодня пройдет финал Кубка Греции.
В матче принципиальных соперников снова сойдутся «Панатинаикос» и «Олимпиакос».
«Олимпиакос» выиграл последние 3 розыгрыша турнира.
Финал
Панатинаикос – Олимпиакос
16 февраля. 21.15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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