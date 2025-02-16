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Кубок Греции. Финал. «Панатинаикос» снова сыграет с «Олимпиакосом»

Сегодня пройдет финал Кубка Греции.

В матче принципиальных соперников снова сойдутся «Панатинаикос» и «Олимпиакос».

«Олимпиакос» выиграл последние 3 розыгрыша турнира.

Кубок Греции

Финал

Панатинаикос – Олимпиакос

16 февраля. 21.15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
результаты
Кубок Греции
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logoОлимпиакос
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