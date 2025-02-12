Тайрон Лю о Бене Симмонсе в «Клипперс»: «Всегда полезно начать все заново»

Тайрон Лю прокомментировал переход Бена Симмонса в «Клипперс».

По мнению специалиста, у калифорнийцев хорошо получается адаптировать новых игроков.

«Мы даем ему возможность для перезагрузки. Всегда полезно начать все заново.

Не беспокойся о том, что было в прошлом, что ты делал раньше. Попробуй себя в новом месте, где тебе рады», – заявил главный тренер калифорнийцев.

28-летний Симмонс перешел в «Клипперс » после выкупа его контракта «Бруклином».