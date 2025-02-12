Тайрон Лю о Бене Симмонсе в «Клипперс»: «Всегда полезно начать все заново»
Тайрон Лю прокомментировал переход Бена Симмонса в «Клипперс».
По мнению специалиста, у калифорнийцев хорошо получается адаптировать новых игроков.
«Мы даем ему возможность для перезагрузки. Всегда полезно начать все заново.
Не беспокойся о том, что было в прошлом, что ты делал раньше. Попробуй себя в новом месте, где тебе рады», – заявил главный тренер калифорнийцев.
28-летний Симмонс перешел в «Клипперс» после выкупа его контракта «Бруклином».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Yahoo! Sports
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