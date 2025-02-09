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Адриатическая лига. «Мега» против «Сплита», «Студентски центар» – КРКА

Сегодня пройдут два матча регулярного чемпионата Адриатической лиги.

Сербская «Мега» сыграет с хорватским «Сплитом», черногорский «Студентски центар» примет словенскую КРКА.

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Партизан Сербия – 16-2, Будучность Черногория – 16-2, Црвена Звезда Сербия – 15-3, Дубай ОАЭ – 15-5, Игокеа Босния и Герцеговина – 12-7, Цедевита-Олимпия Словения – 11-8, Задар Хорватия – 10-9, Спартак Суботица Сербия – 10-10, ФМП Сербия – 10-10, Мега Сербия – 9-10, Борац Чачак Сербия – 8-12, Сплит Хорватия – 6-12, Студентски центар Черногория – 6-13, КРКА Словения – 4-15, Цибона Хорватия – 3-16, Морнар Бар Черногория – 1-18.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
logoСтудентски центар
logoКРКА
logoСплит
logoМега
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