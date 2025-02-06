Джимми Батлер согласился подписать продление контракта на 2 года и 121 миллион долларов с «Голден Стэйт»
Джимми Батлер останется в «Уорриорз».
Форвард (35 лет, 201 см) перейдет в «Голден Стэйт» из «Майами» в результате многостороннего обмена, в рамках которого «Хит» получат форвардов Эндрю Уиггинса, Пи Джей Такера и драфт-пик 1-го раунда.
Батлер согласился подписать с «Уорриорз» продление на 2 года и 121 миллион долларов. Его прежний отказ, в связи с намерением продавить переход в «Финикс», был основным препятствием для сделки.
Батлер отказывается от последнего года по текущему контракту с опцией игрока. Новое соглашение оставит его в «Уорриорз» до конца сезона-2026/27.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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