«Финикс» и «Голден Стэйт» считаются наиболее вероятными вариантами обмена Джимми Батлера

Джимми Батлер, скорее всего, продолжит карьеру в «Санз» или «Уорриорз».

Об этом сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

«У «Майами » и Джимми Батлера до следующего четверга общая цель, это поиск обмена для Батлера из «Майами». Они ведут активные переговоры. Я бы назвал это «Джимми Батлер Боул». Я знаю, что в следующие выходные будет Супербоул, но сегодня «Джимми Батлер Боул» между «Уорриорз» и «Санз», – сказал Чарания в шоу Пэта Макафи.