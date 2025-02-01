«Финикс» и «Голден Стэйт» считаются наиболее вероятными вариантами обмена Джимми Батлера
Джимми Батлер, скорее всего, продолжит карьеру в «Санз» или «Уорриорз».
Об этом сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.
«У «Майами» и Джимми Батлера до следующего четверга общая цель, это поиск обмена для Батлера из «Майами». Они ведут активные переговоры. Я бы назвал это «Джимми Батлер Боул». Я знаю, что в следующие выходные будет Супербоул, но сегодня «Джимми Батлер Боул» между «Уорриорз» и «Санз», – сказал Чарания в шоу Пэта Макафи.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Пэта Макафи в соцсети X
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