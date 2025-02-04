«Тревизо» расстался с американским форвардом Джастином Элстоном

Джастин Элстон ушел из «Тревизо».

30-летний американский форвард (203 см) перешел в итальянский клуб из греческого ПАОКа в это межсезонье.

Элстон набирал 8,1 очка и 3,9 подбора за 21,3 минуты в среднем в 15 матчах чемпионата Италии.

Стороны согласились закончить сотрудничество по обоюдному согласию.