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«Тревизо» расстался с американским форвардом Джастином Элстоном

Джастин Элстон ушел из «Тревизо».

30-летний американский форвард (203 см) перешел в итальянский клуб из греческого ПАОКа в это межсезонье.

Элстон набирал 8,1 очка и 3,9 подбора за 21,3 минуты в среднем в 15 матчах чемпионата Италии.

Стороны согласились закончить сотрудничество по обоюдному согласию.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Тревизо»
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