Чемпионат Италии. «Брешия» в гостях разгромила «Варезе», «Тревизо» проиграл «Наполи» и другие результаты
Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А прошли четыре матча.
«Брешия» в гостях разгромила «Варезе», «Тревизо» проиграл «Наполи».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
Положение команд: Брешия – 13-4, Трапани Шарк – 13-4, Тренто – 12-4, Виртус – 12-4, Милан – 10-6, Триест – 10-6, Дертона – 10-7, Реджо-Эмилия – 10-7, Венеция – 8-8, Тревизо – 7-10, Динамо Сассари – 6-10, Варезе – 6-11, Скафати – 4-12, Пистоя – 4-13, Наполи – 4-13, Ваноли Кремона – 3-13.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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