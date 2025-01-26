Чемпионат Италии. «Брешия» в гостях разгромила «Варезе», «Тревизо» проиграл «Наполи» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А прошли четыре матча.

«Брешия» в гостях разгромила «Варезе», «Тревизо» проиграл «Наполи». Чемпионат Италии Регулярный чемпионат Положение команд: Брешия – 13-4, Трапани Шарк – 13-4, Тренто – 12-4, Виртус – 12-4, Милан – 10-6, Триест – 10-6, Дертона – 10-7, Реджо-Эмилия – 10-7, Венеция – 8-8, Тревизо – 7-10, Динамо Сассари – 6-10, Варезе – 6-11, Скафати – 4-12, Пистоя – 4-13, Наполи – 4-13, Ваноли Кремона – 3-13. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.