31 очко Кайла Кузмы помогло «Вашингтону» прервать серию из 16 поражений подряд
Кайл Кузма обеспечил победу над «Миннесотой» в гостях (105:103).
Форвард «Вашингтона» помог своей команде прервать серию из 16 поражений, воспользовавшись отсутствием защитника «Тимбервулвз» Энтони Эдвардса.
На счету Кузмы 31 очко и 8 подборов при 13 точных из 24 бросков с игры и 5 из 10 из-за дуги.
Центровой Йонас Валанчюнас оформил дабл-дабл – 13 очков и 10 подборов.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
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