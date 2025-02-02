31 очко Кайла Кузмы помогло «Вашингтону» прервать серию из 16 поражений подряд

Кайл Кузма обеспечил победу над «Миннесотой» в гостях (105:103).

Форвард «Вашингтона » помог своей команде прервать серию из 16 поражений, воспользовавшись отсутствием защитника «Тимбервулвз» Энтони Эдвардса.

На счету Кузмы 31 очко и 8 подборов при 13 точных из 24 бросков с игры и 5 из 10 из-за дуги.

Центровой Йонас Валанчюнас оформил дабл-дабл – 13 очков и 10 подборов.