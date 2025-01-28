Дин Уэйд выбыл на несколько недель из-за ушиба колена

Дин Уэйд выбыл из строя на несколько недель.

Форвард «Кливленда» Дин Уэйд получил ушиб колена, из-за чего может пропустить несколько недель. Игрок, скорее всего, будет отсутствовать до перерыва на Матч всех звезд.

28-летний Уэйд в нынешнем сезоне выходит в стартовой пятерке «Кэвс», набирая 6,0 очка и 5,1 подбора в среднем за встречу.