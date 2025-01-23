Кевин Дюрэнт: «Играть в Нью-Йорке было очень здорово, несмотря на хаос вокруг»
Кевин Дюрэнт вспомнил о времени в «Бруклине».
«Не знал как все будет с точки зрения переезда, жизни и игры в баскетбол в Нью-Йорке. Немного нервничал, если честно. Но когда я заселился и организовал свой распорядок, то все оказалось просто замечательно. Играть в баскетбол было очень здорово, несмотря на весь хаос, который происходил вокруг», – поделился Дюрэнт, приехавший на выездную встречу с «Бруклином».
«Финикс» взял верх со счетом 108:84. Дюрэнт набрал 24 очка и 8 подборов, реализовав 4 из 8 двухочковых и 4 из 7 трехочковых бросков.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем