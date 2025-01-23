Кевин Дюрэнт: «Играть в Нью-Йорке было очень здорово, несмотря на хаос вокруг»

Кевин Дюрэнт вспомнил о времени в «Бруклине».

«Не знал как все будет с точки зрения переезда, жизни и игры в баскетбол в Нью-Йорке. Немного нервничал, если честно. Но когда я заселился и организовал свой распорядок, то все оказалось просто замечательно. Играть в баскетбол было очень здорово, несмотря на весь хаос, который происходил вокруг», – поделился Дюрэнт, приехавший на выездную встречу с «Бруклином».

«Финикс» взял верх со счетом 108:84. Дюрэнт набрал 24 очка и 8 подборов, реализовав 4 из 8 двухочковых и 4 из 7 трехочковых бросков.