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Брюс Браун болельщикам, которые усомнились в его желании играть за «Торонто»: «Я хочу играть здесь, в прошлом сезоне я играл на одной ноге»

Брюс Браун заверил болельщиков «Торонто», что хочет играть за команду.

«Не знаю, заметили ли вы, но в прошлом сезоне казалось, что я не полностью вовлечен и у меня нет той энергии, которая была с другими командами, потому что я играл практически на одной ноге.

Хочу прояснить. Я знаю, что многие болельщики думали, что я играл без энергии и не хотел находиться в этой команде. Но я действительно хочу быть здесь, я действительно хочу играть с этими парнями, это отличная команда, отличные тренеры, отличная организация, но я буквально играл на одной ноге. Мне было тяжело психологически, я не мог двигаться так, как хотел, не мог играть в защите так, как хотел», – объяснил форвард «Торонто».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: SportsNet
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