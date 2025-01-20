Де’Аарон Фокс: «Даг Кристи озаряет раздевалку своим присутствием»
Де’Аарон Фокс прокомментировал изменения в атмосфере в «Кингз».
Команда одержала 9 побед в 11 матчах после увольнения главного тренера Майка Брауна. Его место занял ассистент Даг Кристи.
«Все чувствуют себя на подъеме. Конечно, такое происходит во время побед само по себе. Но Даг имеет к этому отношение, он озаряет раздевалку своим присутствием. Это стало гораздо более значимым теперь, когда он пересел с 4-го места на 1-е на скамейке, он стал куда более заметен», – порадовался разыгрывающий Де’Аарон Фокс.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Сакраменто»
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