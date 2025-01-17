Кенни Эткинсон о поражении от «Оклахомы»: «Казалось, что на паркете 7 питбулей»
Кенни Эткинсон был впечатлен игрой «Тандер».
Лидеры Запада взяли реванш над «Кливлендом» 134:114.
«Казалось, что на паркете 7 питбулей. Не пять. Семь. Они драли нас когтями, хватали. В хорошем смысле. Их скорость и атлетизм сбили нас с ног. Все было очень просто. Это их визитная карточка, они часто проделывают подобное со своими соперниками.
Говорить про «маленькую» пятерку не получается. Они высокие, быстрые, сильные. Нужно с опаской к ним относиться», – заключил главный тренер «Кливленда».
«Тандер» справились с соперником в отсутствие основных игроков передней линии.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Oklahoman
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