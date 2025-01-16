«Лейкерс» планируют подписать центрового Трея Джемисона и отчислить Куинси Оливари
Трей Джемисон присоединится к «Лейкерс».
Клуб подпишет с центровым (25 лет, 208 см) двустороннее соглашение.
Джемисон был отчислен из «Нового Орлеана» в январе. Баскетболист набирал 2,4 очка и 2,8 подбора за 10,4 минуты в среднем в 16 матчах этого сезона.
Джемисон проводит второй год в лиге.
«Лейкерс» также отчислят разыгрывающего Куинси Оливари (23 года, 191 см), на счету которого 1,5 очка за 5 минут в среднем в этом розыгрыше чемпионата.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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