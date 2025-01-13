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Тайриз Халибертон не смог доиграть матч с «Кливлендом» из-за мышечной травмы

Тайриз Халибертон получил травму во встрече с «Кавальерс».

Разыгрывающий «Индианы» отыграл 19 минут и вынужденно покинул площадку с повреждением мышцы задней поверхности бедра. Он успел набрать 2 очка и 5 передач.

Несмотря на потерю ведущего игрока, «Пэйсерс» прервали 12-матчевую победную серию «Кавальерс».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
травмы
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