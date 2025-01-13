«Индиана» прервала 12-матчевую победную серию «Кливленда»
«Индиана» остановила победное шествие «Кливленда».
«Пэйсерс» прервали победную серию лидирующих в НБА «Кавальерс», которая состояла из 12 матчей, крупно обыграв клуб из Огайо (108:93) на арене соперника в воскресенье.
«Индиана» позволила команде Кенни Эткинсона набрать лишь 93 очка (антирекорд «Кэвз» в сезоне) и превзошла их со счетом 68:40 во второй половине.
У «Кливленда» первое поражение с 8 декабря. Общий показатель команды составляет 33-5, на домашней арене – 20-2.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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