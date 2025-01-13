«Индиана» прервала 12-матчевую победную серию «Кливленда»

«Индиана» остановила победное шествие «Кливленда».

«Пэйсерс» прервали победную серию лидирующих в НБА «Кавальерс», которая состояла из 12 матчей, крупно обыграв клуб из Огайо (108:93) на арене соперника в воскресенье.

«Индиана » позволила команде Кенни Эткинсона набрать лишь 93 очка (антирекорд «Кэвз» в сезоне) и превзошла их со счетом 68:40 во второй половине.

У «Кливленда » первое поражение с 8 декабря. Общий показатель команды составляет 33-5, на домашней арене – 20-2.