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Единая лига ВТБ. «Енисей» – УНИКС, «Самара» примет «Зенит»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут два матча.

Красноярский «Енисей» дома сыграет с казанским УНИКСом, «Самара» примет санкт-петербургский «Зенит».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 20-3, Зенит – 18-4, УНИКС – 18-5, Локомотив-Кубань – 17-6, Уралмаш – 12-11, Пари Нижний Новгород – 11-12, Парма – 11-12, Автодор – 9-14, Енисей – 8-15, Самара – 7-15, МБА-МАИ – 6-17, Астана – 0-23.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
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