Единая лига ВТБ. «Енисей» – УНИКС, «Самара» примет «Зенит»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут два матча.
Красноярский «Енисей» дома сыграет с казанским УНИКСом, «Самара» примет санкт-петербургский «Зенит».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА – 20-3, Зенит – 18-4, УНИКС – 18-5, Локомотив-Кубань – 17-6, Уралмаш – 12-11, Пари Нижний Новгород – 11-12, Парма – 11-12, Автодор – 9-14, Енисей – 8-15, Самара – 7-15, МБА-МАИ – 6-17, Астана – 0-23.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем