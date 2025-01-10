«Новый Орлеан» отчислит центрового Трея Джемисона

Трей Джемисон расстанется с «Пеликанс».

Центровой (25 лет, 208 см) проводит 2-й сезон в лиге, набирая 5,1 очка и 4,3 подбора за 18 минут в среднем за карьеру.

«Новый Орлеан » подписал игрока с рынка отказов в это межсезонье после его отчисления из «Мемфиса».