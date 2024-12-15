Томас Брайант дебютирует за «Индиану» сегодня в матче против «Нового Орлеана»
Томас Брайант сегодня официально перешел из «Хит» в «Пэйсерс».
Брайант дебютирует за «Индиану» в качестве запасного центрового в сегодняшнем матче против «Нового Орлеана».
Взамен «Майами» получил право обмена пиками второго раунда на одном из будущих драфтов.
Брайант (27 лет, 208 см) проводит свой 8-й сезон в лиге и набирал за «Хит» 4,1 очка и 3,2 подбора за 11,5 минуты в среднем за матч.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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