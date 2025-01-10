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Пэт Райли о мнении, что он «сдулся»: «Возможно, так оно и есть»

Пэт Райли отреагировал на критику .

В шоу The Dan Le Batard Show 79-летний президент «Хит» прокомментировал появляющиеся на фоне проблем клуба заявления о том, что он «сдулся».

«Я не переживаю по поводу того, что говорят критики, потому что, знаете ли – возможно, так оно и есть – может быть, мне следует отправиться куда-нибудь в другое место и просто расслабиться. Но тогда я бы у меня появилась навязчивая одержимость чем-то другим, а вы же не хотите, чтобы я был в таком состоянии ума», – заявил многолетний глава «Майами».

«Хит» занимают 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции с результатом 18-17. Флоридцам пришлось отстранить лидера команды Джимми Батлера, который запросил обмен и публично высказался о своем незавидном положении в организации.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Dan Le Batard Show
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