Эван Мобли о связке с Джарреттом Алленом: «Мы лучшие «большие» в лиге по защите в «краске»

Джарретт Аллен и Эван Мобли отличились в игре с «Оклахомой».

Игроки передней линии «Кливленда» стали ключевым элементом в победе над лидером Запада «Оклахомой» (129:122).

На счету Джарретта Аллена 25 очков, 11 подборов, 6 передач, 3 перехвата и 1 блок-шот при 9 точных из 11 бросков с игры и 7 из 10 штрафных.

В активе Эвана Мобли 21 очко, 10 подборов, 7 передач, 1 перехват и 1 блок-шот. Форвард реализовал 8 из 13 бросков с игры и 5 из 7 со штрафной линии.

«Мы защищали наше кольцо, это наша обязанность. Каждый раз, когда они шли в проход, они сталкивались со мной или Эваном, и им приходилось сомневаться в своем решении.

Лига начинает понимать, кто такой Эван Мобли, и им еще многое предстоит узнать. Он помогал во всех аспектах защиты и попадал важные броски в атаке», – прокомментировал ход матча центровой Джарретт Аллен.

«Думаю, что мы лучшие «большие» в лиге по защите в «краске». Сегодня мы сделали все, чтобы усложнить им жизнь», – добавил форвард Эван Мобли.

«Кливленду» удалось прервать серию «Оклахомы» из 15 побед в регулярном сезоне подряд.