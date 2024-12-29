Айзейя Кэнан: «Потерял трех близких людей за один месяц»
Айзейя Кэнан рассказал, что за один месяц ушли из жизни три близких ему человека.
«Конец года был тяжелым для меня. Я потерял трех близких людей за один месяц.
Со временем ты учишься справляться с трудностями жизни в своей семье и с самим собой. Ты пытаешься отделить личную жизнь от деловой и справляться со всем как можно лучше с поддержкой близких тебе людей. В конце концов, жизнь продолжается.
Когда я вижу детей, которые смотрят на меня с уважением или поддерживают меня, это очень много для меня значит. На каждом матче кто-то приходит посмотреть на меня, и это очень важно для меня. Всегда, когда у меня есть возможность что-то сказать им, я говорю пару слов, потому что знаю, что это важно для них», – сказал разыгрывающий «Црвены Звезды».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
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