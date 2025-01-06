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Чемпионат Турции. «Бахчешехир» – «Тофаш», «Яловаспор» сыграет с «Дарушафакой»

Сегодня пройдут два матча в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги.

«Бахчешехир» примет «Тофаш», «Яловаспор» дома сыграет с «Дарушафакой».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Положение команд: Фенербахче – 12-1, Тофаш – 10-2, Анадолу Эфес – 10-3, Галатасарай – 10-3, Бешикташ – 9-4, Каршияка – 8-5, Бахчешехир – 7-5, Мерсин – 7-6, Бурсаспор – 7-6, Петким Спор – 5-8, Тюрк Телеком – 5-8, Маниса – 3-10, Бююкчекмедже – 3-10, Яловаспор – 2-10, Дарушафака – 2-10, Меркезефенди – 2-11,.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
logoЯловаспор
logoДарушафака
результаты
logoБахчешехир
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