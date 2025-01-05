Брайс Сенсабо установил рекорд карьеры (34 очка) и помог «Юте» разгромить «Майами» (136:100)

Брайс Сенсабо отличился в матче с «Хит».

21-летний форвард «Юты» стал самым результативным игроком на площадке в победной игре (136:100).

На его счету 34 очка, 7 подборов, 2 передачи и 2 перехвата за 26 минут со скамейки запасных. Сенсабо реализовал 12 из 18 бросков с игры, 7 из 11 из-за дуги и 3 из 3 со штрафной линии.