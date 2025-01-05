Видео
4

Брайс Сенсабо установил рекорд карьеры (34 очка) и помог «Юте» разгромить «Майами» (136:100)

Брайс Сенсабо отличился в матче с «Хит».

21-летний форвард «Юты» стал самым результативным игроком на площадке в победной игре (136:100).

На его счету 34 очка, 7 подборов, 2 передачи и 2 перехвата за 26 минут со скамейки запасных. Сенсабо реализовал 12 из 18 бросков с игры, 7 из 11 из-за дуги и 3 из 3 со штрафной линии.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети обозревателя Бретта Ашера
logoБаскетбол - видео
logoБрайс Сенсабо
logoМайами
logoНБА
logoЮта
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Единая лига ВТБ. «Енисей» обыграл «Автодор», УНИКС примет «Зенит» и другие матчи
237 минут назадLive
Егор Демин набрал 3 очка и сделал 7 передач во втором матче после возвращения в состав «Кугарс»
48 минут назад
Эрик Споэльстра о поражении (100:136) от «Юты»: «Не думаю, что у нас есть оправдания»
сегодня, 09:33
Джонатан Куминга получил серьезное растяжение правого голеностопа и может надолго выбыть из состава «Уорриорз»
4сегодня, 09:12Видео
ACB. «Баскет Корунья» примет «Валенсию», «Барселона» сыграет с «Ховентудом»
сегодня, 08:24
Премьер-лига. Женщины. «Енисей» примет УГМК
сегодня, 08:15
Осар Томпсон и Майлз Тернер – в Топ-10 моментов игрового дня НБА
2сегодня, 07:59Видео
66 очков Зака Лавина и Коби Уайта на двоих помогли «Чикаго» обыграть «Нью-Йорк»
5сегодня, 07:42Видео
Кавай Ленард о возвращении на площадку: «Ничего сложного в игре. Тяжело не играть»
3сегодня, 07:25
Никола Йокич был близок к очередному трипл-даблу (46+9+10) в победной игре с «Сан-Антонио»
8сегодня, 06:59Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Стад Рошеле» – «Виллербан», «Монако» примет «Элан Шалон»
сегодня, 08:59
Адриатическая лига. «Будучность» примет «Дубай», «Црвена Звезда» сыграет с ФМП и другие матчи
сегодня, 08:50
Чемпионат Греции. «Панатинаикос» примет ПАОК
сегодня, 08:43
Чемпионат Италии. «Пистоя» – «Милан», «Реджо-Эмилия» примет «Виртус» и другие матчи
сегодня, 08:40
Чемпионат Турции. «Бешикташ» – «Анадолу Эфес», «Каршияка» примет «Фенербахче»
сегодня, 08:29
Чемпионат Италии. «Тревизо» выиграл у «Брешии», «Наполи» был сильнее «Дертоны»
вчера, 21:49
Чемпионат Греции. 22 очка Везенкова помогли «Олимпиакосу» обыграть в гостях «Арис», «Кардицас» победил АЕК и другие результаты
1вчера, 21:26
Адриатическая лига. «Борац Чачак» победил «Студентски центар»
1вчера, 18:23
Чемпионат Турции. «Галатасарай» выиграл у «Манисы», «Бурсаспор» уступил «Мерсину»
1вчера, 18:05
Омер Юртсевен – MVP 19-го раунда Евролиги
2вчера, 17:25
Рекомендуем