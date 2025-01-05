Брайс Сенсабо установил рекорд карьеры (34 очка) и помог «Юте» разгромить «Майами» (136:100)
Брайс Сенсабо отличился в матче с «Хит».
21-летний форвард «Юты» стал самым результативным игроком на площадке в победной игре (136:100).
На его счету 34 очка, 7 подборов, 2 передачи и 2 перехвата за 26 минут со скамейки запасных. Сенсабо реализовал 12 из 18 бросков с игры, 7 из 11 из-за дуги и 3 из 3 со штрафной линии.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети обозревателя Бретта Ашера
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем