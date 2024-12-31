33,3% реализации стали худшим показателем в домашних матчах «Голден Стэйт» при Стиве Керре

«Уорриорз» показали низкую эффективность в атаке в игре с «Кливлендом».

Команда проиграла матч на своей арене со счетом 95:113.

33,3% реализации бросков с игры стали худшим показателем для домашних матчей клуба под руководством Стива Керра . Баскетболисты попали 23,7% попыток из-за дуги.

«Голден Стэйт » проиграл 7 из 10 последних встреч и занимает 10-е место на западе с результатом 16-16.

«Твой результат отражает твою суть. Это достаточно правдивое высказывание», – оценил Керр игру команды на пресс-конференции.

«Мы очень средние», – признался Стеф Карри . Защитник завершил матч с 11 очками при 4 из 14 с игры и 3 из 11 из-за дуги.