33,3% реализации стали худшим показателем в домашних матчах «Голден Стэйт» при Стиве Керре
«Уорриорз» показали низкую эффективность в атаке в игре с «Кливлендом».
Команда проиграла матч на своей арене со счетом 95:113.
33,3% реализации бросков с игры стали худшим показателем для домашних матчей клуба под руководством Стива Керра. Баскетболисты попали 23,7% попыток из-за дуги.
«Голден Стэйт» проиграл 7 из 10 последних встреч и занимает 10-е место на западе с результатом 16-16.
«Твой результат отражает твою суть. Это достаточно правдивое высказывание», – оценил Керр игру команды на пресс-конференции.
«Мы очень средние», – признался Стеф Карри. Защитник завершил матч с 11 очками при 4 из 14 с игры и 3 из 11 из-за дуги.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Тима Бонтемпса
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем