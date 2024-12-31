Никола Йокич преодолел отметку в 15 тысяч очков за карьеру в регулярных сезонах НБА
Никола Йокич взял планку в 15 000 очков за карьеру в регулярных чемпионатах НБА.
Это достижение покорилось сербскому центровому «Денвера» в 703-м матче. Йокич проводит 10-й сезон в лиге, набирая 30,8 очка за матч в среднем с точностью в 57,1% с игры, 50% из-за дуги и 79,3% со штрафной линии.
Йокич обошел Тобайса Харриса (14984) и поднялся на 158-ю строчку по результативности. Впереди – Майк Митчелл (15016).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Денвера»
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