«Таких игроков больше никогда не будет». Джеймс Харден объяснил, почему нужно дорожить такими матчами, как рождественская дуэль между Карри и Джеймсом
Харден заявил, что таких игроков, как он, Карри и Джеймс больше никогда не будет.
«Мы любим играть в баскетбол. Но время неумолимо. Я знаю, что Леброн чувствует то же самое. Мы любим играть в баскетбол, мы занимаемся этим всю жизнь. И мы очень хороши в этом. Так что нам будет очень тяжело. Появляются мелкие травмы, на которые, когда мы были моложе, мы даже не обратили бы внимание. Это странно, но это часть жизни.
Я надеюсь, что болельщики и любители баскетбола будут дорожить такими моментами. Потому что, когда мы уйдем, таких игроков больше никогда не будет», – сказал разыгрывающий «Клипперс» Джеймс Харден.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: твиттер журналиста Джоуи Линна
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем