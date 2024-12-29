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«Таких игроков больше никогда не будет». Джеймс Харден объяснил, почему нужно дорожить такими матчами, как рождественская дуэль между Карри и Джеймсом

Харден заявил, что таких игроков, как он, Карри и Джеймс больше никогда не будет.

«Мы любим играть в баскетбол. Но время неумолимо. Я знаю, что Леброн чувствует то же самое. Мы любим играть в баскетбол, мы занимаемся этим всю жизнь. И мы очень хороши в этом. Так что нам будет очень тяжело. Появляются мелкие травмы, на которые, когда мы были моложе, мы даже не обратили бы внимание. Это странно, но это часть жизни.

Я надеюсь, что болельщики и любители баскетбола будут дорожить такими моментами. Потому что, когда мы уйдем, таких игроков больше никогда не будет», – сказал разыгрывающий «Клипперс» Джеймс Харден.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: твиттер журналиста Джоуи Линна
logoДжеймс Харден
logoКлипперс
logoЛейкерс
logoСтефен Карри
logoЛеброн Джеймс
logoНБА
logoГолден Стэйт
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