«Таких игроков больше никогда не будет». Джеймс Харден объяснил, почему нужно дорожить такими матчами, как рождественская дуэль между Карри и Джеймсом

Харден заявил, что таких игроков, как он, Карри и Джеймс больше никогда не будет.

«Мы любим играть в баскетбол. Но время неумолимо. Я знаю, что Леброн чувствует то же самое. Мы любим играть в баскетбол, мы занимаемся этим всю жизнь. И мы очень хороши в этом. Так что нам будет очень тяжело. Появляются мелкие травмы, на которые, когда мы были моложе, мы даже не обратили бы внимание. Это странно, но это часть жизни.

Я надеюсь, что болельщики и любители баскетбола будут дорожить такими моментами. Потому что, когда мы уйдем, таких игроков больше никогда не будет», – сказал разыгрывающий «Клипперс » Джеймс Харден .