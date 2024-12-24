«Давайте позволим игрокам снова проявлять креативность». Лу Уильямс считает, что аналитика вредит НБА
Лу Уильямс раскритиковал чрезмерную зависимость НБА от аналитики.
«Давайте позволим нашим игрокам снова проявлять креативность. Я считаю, мы позволили науке и аналитике слишком сильно влиять на то, как мы играем в баскетбол.
Баскетбол является прекрасной игрой благодаря тому, в определенный вечер можно наблюдать, как Энтони Эдвардс и Джеймс Харден соревнуются друг с другом, и вы видите, как сталкиваются два разных стиля игры, и они проявляют креативность, они делают то, чего вы никогда не видели раньше, они воссоздают игру. Когда вы добавляете в нее аналитику, Эдвардс и Харден становятся одним и тем же игроком», – сказал бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Byron Scott’s Fast Break
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