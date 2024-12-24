«Давайте позволим игрокам снова проявлять креативность». Лу Уильямс считает, что аналитика вредит НБА

Лу Уильямс раскритиковал чрезмерную зависимость НБА от аналитики.

«Давайте позволим нашим игрокам снова проявлять креативность. Я считаю, мы позволили науке и аналитике слишком сильно влиять на то, как мы играем в баскетбол.

Баскетбол является прекрасной игрой благодаря тому, в определенный вечер можно наблюдать, как Энтони Эдвардс и Джеймс Харден соревнуются друг с другом, и вы видите, как сталкиваются два разных стиля игры, и они проявляют креативность, они делают то, чего вы никогда не видели раньше, они воссоздают игру. Когда вы добавляете в нее аналитику, Эдвардс и Харден становятся одним и тем же игроком», – сказал бывший игрок НБА .