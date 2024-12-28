Антонио Дэниэлс: «Что Гилджес-Александеру нужно сделать, чтобы выйти на первое место в рейтинге MVP?»
Антонио Дэниэлс удивлен местом Шэя Гилджес-Александера в рейтинге MVP.
«Шэй – создатель культуры. Есть большая разница между хорошими игроками и создателями культуры. Шэй Гилджес-Александер — не просто высококлассный игрок. Он также тот, вокруг кого можно создавать свою культуру.
Если посмотреть на текущий рейтинг MVP, на каком месте находится Шэй Гилджес-Александер? Только задумайтесь о том, что он сейчас третий. «Оклахома» – первая на Западе, Шэй проводит лучший сезон в карьере. В последних матчах он набирал 45 и 41, и он все еще третий.
Что ему нужно сделать, чтобы превзойти Янниса Адетокумбо и Николу Йокича и выйти на первое место?» – возмущается бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт SiriusXM NBA Radio в соцсети X
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