«Вот почему Майкл Джордан не отдавал передачи Би Джей Армстронгу». Гилберт Аренас сравнил Ламело Болла с Джорданом

Гилберт Аренас сравнил Ламело Болла с Майклом Джорданом.

«Ламело играет так, как играли в баскетбол в те времена. Когда у тебя жалкая команда, звезда просто бросает мяч. Перестань отдавать передачи этим плохим игрокам и возьми на себя все броски.

Вот почему Майкл Джордан не отдавал передачи Би Джей Армстронгу, черт возьми. А потом «О, черт, он набирает в среднем 37 очков за матч». Избавься от этих засранцев. Заполучи этого, убери того, и ты построишь династию.

Почему Джордан набирал по 37 очков за матч? Потому что все остальные были неэффективны», – заявил бывший игрок НБА .