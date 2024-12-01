«Вот почему Майкл Джордан не отдавал передачи Би Джей Армстронгу». Гилберт Аренас сравнил Ламело Болла с Джорданом
Гилберт Аренас сравнил Ламело Болла с Майклом Джорданом.
«Ламело играет так, как играли в баскетбол в те времена. Когда у тебя жалкая команда, звезда просто бросает мяч. Перестань отдавать передачи этим плохим игрокам и возьми на себя все броски.
Вот почему Майкл Джордан не отдавал передачи Би Джей Армстронгу, черт возьми. А потом «О, черт, он набирает в среднем 37 очков за матч». Избавься от этих засранцев. Заполучи этого, убери того, и ты построишь династию.
Почему Джордан набирал по 37 очков за матч? Потому что все остальные были неэффективны», – заявил бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Гилберта Аренаса в соцсети X
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