Джейлен Браун о поражении от «Сиксерс»: «Слишком легкомысленно отнеслись к матчу»

Джейлен Браун прокомментировал поражение от «Филадельфии» (114:118).

«Мы вышли на матч слишком легкомысленными. Неторопливо занимали свои позиции, ходили по площадке. Никто не бежал. Мы просто тянули время, смещались туда-сюда, чтобы получить мяч, вместо того чтобы доводить его до кольца и быть в целом агрессивными.

Мы долго втягивались в игру, и они этим воспользовались», – заключил защитник «Бостона».

«Филадельфия» выиграла первые две четверти, что помогло команде выйти на заключительную 12-минутку при равном счете, несмотря на рывок «Бостона» в 3-й четверти.

Браун набрал 23 очка и 7 подборов при 10 из 23 с игры и 3 из 6 из-за дуги.