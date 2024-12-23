Евролига собирается продлить текущее партнерство 13 ключевых клубов на 10 лет
Евролига намерена продолжать работать в текущем виде.
По информации Eurohoops, 13 основных участников турнира продолжат сотрудничество на ближайшие 10 лет. Это отличается от предыдущих планов на 15-летнее продление проекта до 2040 года. Частью организационного этапа станет переоформление глобального партнерства с медиакорпорацией IMG на этот же срок с измененной в сторону интересов лиги структурой распределения доходов.
Одним из совместных проектов с IMG является проведение «Финала четырех» в Абу-Даби.
Будущее лиги связано с возможной конкуренцией с НБА, которая выражает намерение развивать свой проект в Европе в сотрудничестве с ФИБА.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
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