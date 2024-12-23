Трей Мерфи получил травму голеностопа
Трей Мерфи снова травмировался.
Форвард «Нового Орлеана» не смог доиграть матч с «Денвером» (129:132 ОТ) из-за проблем с левым голеностопном.
Мерфи покинул площадку в третьей четверти.
Трей пропустил начало сезона из-за травмы задней поверхности бедра. Он принял участие в 17 встречах чемпионата.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети «Пеликанс»
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