Трей Мерфи получил травму голеностопа

Трей Мерфи снова травмировался.

Форвард «Нового Орлеана» не смог доиграть матч с «Денвером» (129:132 ОТ) из-за проблем с левым голеностопном.

Мерфи покинул площадку в третьей четверти.

Трей пропустил начало сезона из-за травмы задней поверхности бедра. Он принял участие в 17 встречах чемпионата.