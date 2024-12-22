Виктор Вембаньяма о Матче всех звезд: «Не думаю, что что-то сравнится со старым форматом Восток против Запада»
Виктор Вембаньяма высказался о смене формата Матча всех звезд.
«Я лично задаюсь вопросом, как вернуть соревновательный дух в Матч всех звезд. Но когда я выйду на эту площадку, я точно буду бороться.
Не думаю, что что-то сравнится со старым форматом Восток против Запада», – сказал французский центровой «Сан-Антонио».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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