Виктор Вембаньяма о Матче всех звезд: «Не думаю, что что-то сравнится со старым форматом Восток против Запада»

Виктор Вембаньяма высказался о смене формата Матча всех звезд.

«Я лично задаюсь вопросом, как вернуть соревновательный дух в Матч всех звезд. Но когда я выйду на эту площадку, я точно буду бороться.

Не думаю, что что-то сравнится со старым форматом Восток против Запада», – сказал французский центровой «Сан-Антонио ».