Олден Полинис: «Современные игроки не ценят честь и ответственность, которые несет с собой участие в Матче всех звезд»

Олден Полинис считает, что современные игроки не ценят попадание на Матч звезд.

«Эй, НБА , перевод Матча всех звезд в формат турнира – это не выход. Эти игроки решили не соревноваться. Они не ценят честь и ответственность, которые несет с собой участие в Матче всех звезд. Лига собственной исключительности», – написал бывший игрок НБА в соцсети.