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  • Олден Полинис: «Современные игроки не ценят честь и ответственность, которые несет с собой участие в Матче всех звезд»
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Олден Полинис: «Современные игроки не ценят честь и ответственность, которые несет с собой участие в Матче всех звезд»

Олден Полинис считает, что современные игроки не ценят попадание на Матч звезд.

«Эй, НБА, перевод Матча всех звезд в формат турнира – это не выход. Эти игроки решили не соревноваться. Они не ценят честь и ответственность, которые несет с собой участие в Матче всех звезд. Лига собственной исключительности», – написал бывший игрок НБА в соцсети.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Олдена Полиниса в соцсети X
logoМатч всех звезд НБА
logoНБА
Олден Полинис
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