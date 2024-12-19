Олден Полинис: «Современные игроки не ценят честь и ответственность, которые несет с собой участие в Матче всех звезд»
Олден Полинис считает, что современные игроки не ценят попадание на Матч звезд.
«Эй, НБА, перевод Матча всех звезд в формат турнира – это не выход. Эти игроки решили не соревноваться. Они не ценят честь и ответственность, которые несет с собой участие в Матче всех звезд. Лига собственной исключительности», – написал бывший игрок НБА в соцсети.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Олдена Полиниса в соцсети X
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