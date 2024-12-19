Леброн Джеймс о смене формата Матча звезд: «Надо что-то делать. Это более широкий разговор. Мы бросаем слишком много трехочковых»

Леброн Джеймс высказался о смене формата Матча всех звезд.

«У каждого свое мнение. Да, этот формат отличается от привычного, но посмотрим. У меня есть свои идея, что могло бы сработать, но я не скажу их. Очевидно, что надо что-то делать. Последние пару лет Матч всех звезд был не совсем удачным.

Это более широкий разговор, дело не только в Матче всех звезд, дело в нашей игре в целом. Черт возьми, мы бросаем слишком много трехочковых. Так что это более серьезный разговор, чем просто Матч всех звезд. Но я не готов это обсуждать, не сегодня», – сказал форвард «Лейкерс ».