Леброн Джеймс о смене формата Матча звезд: «Надо что-то делать. Это более широкий разговор. Мы бросаем слишком много трехочковых»
Леброн Джеймс высказался о смене формата Матча всех звезд.
«У каждого свое мнение. Да, этот формат отличается от привычного, но посмотрим. У меня есть свои идея, что могло бы сработать, но я не скажу их. Очевидно, что надо что-то делать. Последние пару лет Матч всех звезд был не совсем удачным.
Это более широкий разговор, дело не только в Матче всех звезд, дело в нашей игре в целом. Черт возьми, мы бросаем слишком много трехочковых. Так что это более серьезный разговор, чем просто Матч всех звезд. Но я не готов это обсуждать, не сегодня», – сказал форвард «Лейкерс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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