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Чемпионат Греции. «Кардицас» – ПАОК, АЕК сыграет с «Лаврионом»

Сегодня пройдут три матча в рамках регулярного чемпионата греческой лиги.

«Кардицас» примет ПАОК, АЕК дома сыграет с «Лаврионом».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Панатинаикос – 10-0, Олимпиакос – 9-1, Промитеас – 6-4, Кардицас – 6-4, АЕК – 5-5, ПАОК – 5-5, Лаврион – 4-6, Паниониос – 4-6, Арис – 4-6, Перистери – 4-6, Марусси – 2-8,  Колоссос – 1-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.   

Опубликовал: Валерий Левкин
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