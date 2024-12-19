Скотти Барнс может вернуться в сегодняшнем матче против «Бруклина»

Скотти Барнс близок к возвращению в строй.

Форвард «Торонто » получил разрешение врачей на контактные упражнения и принял полноценное участие в сегодняшней тренировке команды. Барнс может вернуться на площадку уже в предстоящем матче против «Нетс».

«Я очень рад, что травма оказалась не такой серьезной, как я думал», — сказал Барнс.

Лидер канадской команды восстанавливается после травмы голеностопа, которую получил 9 декабря. Ожидалось, что Барнс пропустит несколько недель.