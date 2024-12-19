Скотти Барнс может вернуться в сегодняшнем матче против «Бруклина»
Скотти Барнс близок к возвращению в строй.
Форвард «Торонто» получил разрешение врачей на контактные упражнения и принял полноценное участие в сегодняшней тренировке команды. Барнс может вернуться на площадку уже в предстоящем матче против «Нетс».
«Я очень рад, что травма оказалась не такой серьезной, как я думал», — сказал Барнс.
Лидер канадской команды восстанавливается после травмы голеностопа, которую получил 9 декабря. Ожидалось, что Барнс пропустит несколько недель.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: твиттер журналиста TSN Джоша Левенберга
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