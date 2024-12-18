Дэмиан Лиллард: «Я больше поклонник оригинального формата Матча всех звезд»

Дэмиан Лиллард высказался о новом формате Матча всех звезд.

«Посмотрим. Я понимаю, что пытаются сделать. Хотят создать некий соревновательный момент в этом воскресном матче. Хотят попробовать внести разнообразие, чтобы сделать игру более интересной. Посмотрим.

Я определенно больше поклонник оригинального формата. Я считаю, что шанс сыграть в воскресенье — это нечто особенное. Только лучшим игрокам это удается. Не у всех есть такой опыт. Одна половина меня спрашивает: «Зачем? Зачем это менять?» – сказал разыгрывающий «Милуоки ».