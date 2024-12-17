Пол Джордж поднялся на 10-е место в истории НБА по количеству точных трехочковых, обойдя Джейсона Терри
Пол Джордж – 10-й в истории НБА по количеству трехочковых попаданий.
Джордж обошел бывшего игрока Джейсона Терри (2 282) по количеству точных трехочковых за карьеру и поднялся на 10-е место в истории лиги по этому показателю.
Форвард «Филадельфии» реализовал 6 из 9 из-за дуги в матче против «Шарлотт» (121:108) и увеличил показатель за карьеру до 2 285.
Девятое место в списке занимает Винс Картер (2 290). Лидером является Стефен Карри (3 832).
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: StatMuse
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