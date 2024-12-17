  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Пол Джордж поднялся на 10-е место в истории НБА по количеству точных трехочковых, обойдя Джейсона Терри
1

Пол Джордж поднялся на 10-е место в истории НБА по количеству точных трехочковых, обойдя Джейсона Терри

Пол Джордж – 10-й в истории НБА по количеству трехочковых попаданий.

Джордж обошел бывшего игрока Джейсона Терри (2 282) по количеству точных трехочковых за карьеру и поднялся на 10-е место в истории лиги по этому показателю.

Форвард «Филадельфии» реализовал 6 из 9 из-за дуги в матче против «Шарлотт» (121:108) и увеличил показатель за карьеру до 2 285.

Девятое место в списке занимает Винс Картер (2 290). Лидером является Стефен Карри (3 832).

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: StatMuse
logoПол Джордж
logoВинс Картер
logoФиладельфия
logoНБА
logoДжейсон Терри
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Макси и Джордж набрали 73 очка на двоих, «Филадельфия» одержала 8-ю победу в сезоне
сегодня, 07:05Видео
Чипсы, жареная курица, пончики и джамбалайя. От какой вредной пищи не могут отказаться звезды НБА?
71вчера, 19:15
Пол Джордж: «Мне нужно больше двигаться, лучше находить позиции на площадке»
4вчера, 17:18
Пол Джордж о Джоэле Эмбииде: «Мы долго выстраиваем свою репутацию, а потом случается травма, после которой понимаем, что уже не те»
13 декабря, 13:15
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Андрей Кириленко о Янисе Тимме: «Один из сильнейших латвийских игроков, особенно в начале международной карьеры»
2 минуты назад
Анна Седокова попала в больницу после смерти Яниса Тиммы
632 минуты назадВидео
«Оклахома» лидирует в этом сезоне по основным защитным категориям
150 минут назадФото
Единая лига ВТБ. «Уралмаш» – «Автодор», «Астана» встретится с «Пармой»
3сегодня, 14:34Live
Матч «Зенит» – УНИКС начнется с минуты молчания в память о Янисе Тимме
1сегодня, 14:07
Мэджик Джонсон: «Агент Джейсона Тейтума не хотел просмотра в «Лейкерс», потому что у нас было слишком много форвардов»
1сегодня, 13:57
Кристапс Порзингис о самоубийстве Тиммы: «Человеческие отношения – краеугольный камень нашего психического здоровья»
4сегодня, 13:34Фото
«Надо дать возможность пережить случившееся». Анастасия Волочкова попросила оставить Анну Седокову в покое после самоубийства Яниса Тиммы
9сегодня, 13:24
Евролига. «Барселона» – «Фенербахче», «Париж» сыграет с «Реалом» и другие матчи
сегодня, 12:11
Мария Погребняк о самоубийстве Тиммы: «Очень эгоистичный поступок»
23сегодня, 11:48
Ко всем новостям
Последние новости
Илона Корстин о Янисе Тимме: «Новость о его уходе из жизни вызвала шок»
25 минут назад
Скотти Пиппен посмеялся над судьями, спрятав мяч за спиной во время игры
сегодня, 14:32Видео
Чемпионат Франции. «Шоле» против «Дижона»
сегодня, 12:13
Еврокубок. «Бахчешехир» – «Гран-Канария», «Арис» примет «Литкабелис»
сегодня, 11:55
«У нас всегда будут теплые воспоминания о тебе». Первая жена Яниса Тиммы отреагировала на смерть баскетболиста
7сегодня, 11:23Фото
Римас Куртинайтис: «Первым сообщение о смерти Тиммы прислал друг из Саудовской Аравии»
сегодня, 10:25
Евгений Богачев о смерти Тиммы: «Это, конечно, трагедия. Молодой парень, талантливый баскетболист»
сегодня, 10:06
Чемпионат Турции. «Яловаспор» крупно уступил «Бююкчекмедже»
вчера, 20:58
Семен Антонов: «Лучший подарок на Новый год – книга»
1вчера, 12:31
Джордан Пул уронил на паркет Притчарда и указал на него пальцем. Затем обманным движением поднял в воздух Хаузера и сделал передачу
10вчера, 09:55Видео
Рекомендуем