Нэйт Макмиллан: «Бронни Джеймс, возможно, получит какое-то время на площадке в этом сезоне»

Нэйт Макмиллан намекнул, что игровое время Бронни Джеймса увеличится.

Ассистент главного тренера «Лейкерс » Нэйт Макмиллан намекнул, что защитник Бронни Джеймс может получить больше игрового времени в этом сезоне.

«Мне нравится Бронни. Отличный молодой человек, и мы рассчитываем, что он, возможно, получит какое-то время на площадке в этом сезоне», – сказал Макмиллан в шоу The Sports Shop.

Сын Леброна Джеймса проявил себя в Летней лиге, набирая 21,9 очка в среднем за матч.