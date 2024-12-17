Чемпионат Франции. «Шоле» против «Дижона»
Сегодня пройдет один матч регулярного чемпионата Франции LNB Pro А.
«Шоле» дома встретится с «Дижоном».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Шоле – 9-2, Париж – 9-3, Виллербан – 9-3, Монако – 8-4, Бурк – 8-4, Сен-Кантен – 7-5, Гравлин-Дюнкерк – 6-6, Страсбур – 6-6, Ле-Ман – 6-6, Лимож – 5-7, Нанси – 5-7, Нантер – 5-7, Дижон – 4-7, Элан Шалон – 4-8, Ле-Портель – 3-9, Стад Рошеле – 1-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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