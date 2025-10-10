Брат Тима Данкана снял документальный фильм о легендарном игроке «Сперс»
Скотт Данкан выпустит уникальный документальный фильм.
Обладатель нескольких спортивных «Эмми» убедил Тима Данкана поучаствовать в документальном проекте, рассказывающем о его жизни и связи с родиной, под названием «The Boy from St. Croix».
«Убедил Тимми дать мне интервью, поговорить о жизни, заснять во время поездки домой и в другие значимые места.
Снимал тысячи атлетов за свою жизнь, но ни один из них не восхищал меня так, как мой брат. И не ставил более сложную кинематографическую задачу», – заключил Скотт.
Фильм выходит 28 октября, премьера пройдет на фестивале кино в Остине.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Air Alamo
