Брат Тима Данкана снял документальный фильм о легендарном игроке «Сперс»

Скотт Данкан выпустит уникальный документальный фильм.

Обладатель нескольких спортивных «Эмми» убедил Тима Данкана поучаствовать в документальном проекте, рассказывающем о его жизни и связи с родиной, под названием «The Boy from St. Croix».

«Убедил Тимми дать мне интервью, поговорить о жизни, заснять во время поездки домой и в другие значимые места.

Снимал тысячи атлетов за свою жизнь, но ни один из них не восхищал меня так, как мой брат. И не ставил более сложную кинематографическую задачу», – заключил Скотт.

Фильм выходит 28 октября, премьера пройдет на фестивале кино в Остине.