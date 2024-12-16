Рыжов, Хэмилтон, Мартин, Аврамович и Найт – в символической пятерке недели Лиги ВТБ

Единая лига ВТБ представила символическую пятерку игровой недели.

В пятерку лучших игроков по итогам матчей 9-15 декабря вошли Егор Рыжов («Зенит »), Алекс Хэмилтон («Парма »), Джеремайя Мартин («Уралмаш »), Алекса Аврамович (ЦСКА ) и Маркос Найт (УНИКС ).